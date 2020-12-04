الامارات | مراكز طبية تخفض سعر فحص «كورونا» خلال إجازة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز طبية تخفض سعر فحص «كورونا» خلال إجازة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مستشفيات ومراكز طبية خاصة في أبوظبي عن تخفيض جديد لسعر مسحة الأنف للكشف عن فيروس «كورونا»، وذلك خلال إجازة اليوم الوطني، إذ وصل سعر الفحص إلى 85 درهماً، فضلاً عن باقات للراغبين في الخروج من إمارة أبوظبي والعودة إليها، تتضمن الفحوص الثلاثة المطلوبة، وهي الدخول إلى أبوظبي، واليومان الرابع والثامن.

وتفصيلاً، قالت مراكز طبية إنها قدمت سعراً مخفضاً لفحص «كورونا»، من 30 نوفمبر الماضي حتى الرابع من ديسمبر الجاري، للتخفيف عن كاهل الأفراد وتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا».

وذكر أفراد أن هذه العروض لبت حاجتهم إلى قضاء إجازة اليوم الوطني خارج إمارة أبوظبي، وزيارة الأقارب والمعارف في الإمارات الأخرى، معتبرين أن ذلك يشجعهم على إجراء الفحوص دورياً.

وشملت عروض المراكز إجراء فحص واحد بقيمة 85 درهماً، وباقات مخفضة تشمل إجراء فحصين بقيمة 155 درهماً، وثلاثة فحوص بقيمة 240 درهماً، كما أتاحت شراء كوبون يشمل ثلاثة فحوص، وإجراء بقية الفحوص في وقت آخر.

وتلقى هذه العروض رواجاً بين الراغبين في التوجه إلى دبي والإمارات الشمالية والعودة مرة أخرى إلى أبوظبي، حيث يتطلب من الشخص إجراء ثلاثة فحوص.

ووفقا لتعليمات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي، في نوفمبر الماضي، على جميع السكان والزوار الذين يدخلون الإمارة إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) في اليوم الرابع فقط، لمن امتدت مدة إقامتهم إلى أربعة أيام متواصلة فأكثر، وفي حالة البقاء في الإمارة ثمانية أيام فأكثر يجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم الثامن.

ويستمر السماح لسكان إمارة أبوظبي وزوارها بالدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR) أو فحص الليزر (‏‏‏DPI)، وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة.

خيمة الفحص

تراجعت أسعار مسحة الأنف للكشف عن فيروس «كورونا»، بنسبة تجاوزت 50%، حيث سجل أدنى سعر لمسحة الأنف في بعض المراكز الطبية الخاصة، خلال الشهر الماضي، 99 درهماً، فيما راوحت أسعارها في مراكز ومستشفيات متعددة، بين 110 دراهم و175 درهماً، ويصل سعرها بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية في أبوظبي إلى 110 دراهم في خيمة الفحص الكائنة بمنطقة معسكر آل نهيان، حيث تقدم خدماتها لأفراد الجمهور طوال اليوم على مدار الأسبوع.

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