الامارات | الوطني للأرصاد: فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد: فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة، وذلك من الساعة 23:00 اليوم وحتى الساعة 10:00 من يوم غد الجمعة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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