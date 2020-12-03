محمد بن زايد: مع بداية عام الخمسين.. نستذكر جهود الآباء المؤسسين ونمضي على نهجهم

سيف اليزيد - اليوم 18:24 محمد بن زايد الإمارات ع+ ع- قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه "مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين".

وكتب سموه، على "تويتر"، "نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها..وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا". المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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