الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولفت المركز في تقريره اليومي إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج إلى متوسط أحيانا، ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً،

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