الامارات | بالفيديو.. مالا نعرفه عن زايد الإنسان والقائد الملهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة زكي أنور نسيبة خلال مقابلة، عن تجربته التي عاصر فيها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، منذ بدايات قيام الاتحاد .. وتحدث عن زايد الإنسان وكيف كان قائدا ملهما المزيد في الفيديو المرفق: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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