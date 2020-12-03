الامارات | مواطنون يطلقون مبادرة تطوعية لاكتشاف الذات وتطوير القدرات بالمجان

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يطلقون مبادرة تطوعية لاكتشاف الذات وتطوير القدرات بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجموعة من المواطنين مبادرة تطوعية، تمكن أفراد المجتمع من اكتشاف ذاتهم، وتطوير قدراتهم، من خلال جلسات تفاعلية عن بعد، بالمجان، بمناسبة العيد الوطني الـ49 للدولة، وتستمر في الفترة من 6 إلى 31 ديسمبر الجاري، وأطلقوا على المبادرة اسم " المبادرة الوطنية للكوتشنج "

وقالت قائد فريق كوتشينج الارتقاء التطوعي فاطمة خليفة الرميثي متحدثة باسم الفريق، أن المبادرة تأتي احتفاءً باحتفال الإمارات بعيدها الوطني الـ 49، وتهدف إلى تمكين المستفيدين من اكتشاف قدراتهم وتطوير أدائهم المهني، ورفع مستوى الحافزية والإنتاجية لدى الأفراد، كذلك رفع مستوى الوعي الذاتي والتفكير الإبداعي، وإيجاد التوازن الشخصي والنفسي بين مجالات الحياة المختلفة.

وتابعت "تهدف المبادرة أيضاَ إلى تيسير التغيير لدى المستفيدين في حل المشاكل واتخاذ القرارات، تعزيز العلاقات المجتمعية وتطويرها، تحقيق الازدهار المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضحت الرميثي فريق كوتشنج الارتقاء التطوعي هو فريق تعاوني يضم مجموعة من الكوتشيز "مدربين حياة" المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة بقيادتها، ويعمل الفريق تحت مظلة أكاديمة الكوتشنج التحويلي Coach Transformation Academy فرع دبي، وجمعية الإمارات للكوتشنج "قيد التأسيس"، والتي سيتم الاشهار عنها قريباً.

وتابعت "ستقدم الجلسات عن بعد بسبب أزمة وباء كوفيد-19، من قبل مدربين متمكنين من تقديم خدمة الكوتشنج بكفاءة عالية ومسجلين في منصة الإمارات للتطوع".

ولفتت الرميثي إلى أن المبادرة تهدف أيضاَ إلى استخراج أقصى القدرات البشرية من خلال جلسات الكوتشنج ذات المستوى العالي من الكفاءة والجودة، وتقديم التحفيز والمتابعة للمؤسسات والأفراد من أجل استدامة الازدهار ورفع جودة الحياة في الإمارات، وتقدم من خلال كفاءات بمعايير الاتحاد الدولي للكوتشنج، من جنسيات ولغات متعددة، مع توفير السرية والخصوصية.

ويستفيد من المبادرة التطوعية المجانية بمناسبة العيد الوطني جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، ويمكنهم الاشتراك من خلال التسجيل عبر صفحة كوتشنج الارتقاء التطوعي في موقع التواصل الاجتماع انستغرام "irtiqaa.coaching "،

وذكرت أن المبادرة سجلت حتى اليوم 22 كوتشز، يمكنهم تقديم خدماتهم لنحو 250 مستفيد، فيما تم فتح المجال للتطوع من قبل الكوتشز، ممن حصلوا على ما لا يقل عن 60 ساعة تدريبية في مجال الكوتشنج، ومسجل في منصة متطوعين إمارات التواصل على البريد الالكتروني [email protected]

جدير بالذكر أن جلسة الكوتشنج الواحدة تترواح بين 400 درهم وتصل إلى 1200 درهم، يعتمد السعر على حسب مدى احترافية وخبرة الكوتش.

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