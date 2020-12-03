حمدان بن زايد: زايد وإخوانه أسسوا لوطن العز والفخر

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، التهنئة للوطن قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ 49، وقال سموه على حسابه على «تويتر»: «في اليوم الوطني الـ 49.. نبارك للوطن قيادةً وشعباً هذه المناسبة الوطنية الغالية، يوم نفخر فيه بمسيرتنا.. إنجازاتنا.. ورؤيتنا الطموحة للمستقبل، رحم الله الشيخ زايد وإخوانه المؤسسين الذين بفضل حكمتهم أسسوا لوطن العز والفخر، ورسموا لأبنائه خطاً للتميز والريادة».

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