سيف اليزيد - العين (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بالتهاني لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين، متمنياً أن يديم الله نعم الأمن والأمان على الوطن. وقال في تغريدة لسموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لوطننا -قيادة وشعباً- اليوم الوطني التاسع والأربعين، محطة الاستعداد لمسيرة الخمسين بعزم أبناء الوطن ورؤية قيادته الحكيمة، أدام الله الأمن والأمان على أرض زايد الخير».

كانت هذه تفاصيل خبر طحنون بن محمد: الاستعداد لمسيرة الخمسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.