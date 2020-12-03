سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وأهل الإمارات مواطنين ومقيمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

وقال سموه على «تويتر»: «كل عام والإمارات شعلة نور ونجاح وازدهار..أعاد الله عزّ وجلّ هذه المناسبة العزيزة بمزيد من الإنجازات، متمنين أن يكون العام الخمسين تجسيداً لما حققته الإمارات خلال عقود وإشارة انطلاق لما ستحققه في قادم الشهور والسنوات من غرس الاتحاد، الذي زرعه الشيخ زايد والآباء المؤسسون، وامتدت ثماره إلى العالم أجمع».

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: كل عام والإمارات شعلة نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.