عرض بالطاقة الشمسية احتفالاً باليوم الوطني

سيف اليزيد - الشارقة (وام) احتفلت شركة «بيئة» - الشركة المتخصصة في مجال الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط - باليوم الوطني الـ 49 للدولة، من خلال تقديم عرض ضوئي يعمل بالطاقة الشمسية، لتقدم بذلك سبقاً يعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وأعدت الشركة العرض في مقرها الرئيسي المقرر افتتاحه في العام المقبل 2021، ليكون واحداً من أذكى المباني الصديقة للبيئة في العالم، لاعتماده على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة.

واستعرض العرض الضوئي صور حكام الإمارات وعلمها وتراثها، وذلك بتوظيف الطاقة المتجددة التي يتم توليدها من مجمّع الطاقة الشمسية الموجود في المقر الرئيسي ذاته، حيث يتم تخزينها في حزم للطاقة، وتعدّ بمثابة نظام تخزين متكامل، ويمكن توصيله بشبكة التيار المتردد.

وأعرب سالم بن محمد العويس رئيس مجلس الإدارة عن أطيب أمنياته لشعب الإمارات في اليوم الوطني.

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