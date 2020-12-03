الامارات | «الصحة» تسحب تشغيلتين من دواء مضاد للالتهابات والحساسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب تشغيلتين من دواء مضاد للالتهابات والحساسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلتين من منتج طبي يستخدم كمضاد للالتهابات والحساسية، كما طالبت شركات أدوية بإضافة تحذيرات على نشرات مجموعة من الأدوية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، أنها سحبت تشغيلتين من المنتج الطبي (methylprednisolone acetate)، الذي يستخدم كمضاد للالتهابات، ومضاد للحساسية.

وعزت السحب إلى أن الشركة المصنعة أفادت باحتمالية ظهور لون وردي خفيف في هذه التشغيلات، وقد يظهر اللون الوردي نهاية فترة الصلاحية البالغة 60 شهراً، إلا أن التشغيلات الأخرى التي لم يمر على إنتاجها أكثر 36 شهراً لم تتأثر.

وطلبت الوزارة من ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلتين المتأثرتين (R12596, S8908)، حيث مضى عليهما أكثر من 36 شهراً من تاريخ الإنتاج، وأنه من الممكن لممارسي الرعاية الصحية استخدام الكميات المتوافرة من المنتجات المذكورة لمدة 36 شهراً من تاريخ الإنتاج، وعلى ممارسي الرعاية عدم صرف المنتج بعد 36 شهراً من تاريخ الإنتاج، موضحة أن هذه الأدوية آمنة للاستخدام، ولم يتم سحبها من الأسواق.

كما أصدرت الوزارة تعميماً آخر، طلبت فيه إضافة تحذيرات واحتياطات خاصة في النشرة الداخلية للمجموعة الدوائية الفلوروكينولونات، التي تؤخذ عن طريق الفم والحقن والاستنشاق.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن حالات تمزق وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وارتجاع وعدم كفاءة صمامات القلب والتي قد تسبب الوفاة، في المرضى الذين يعالجون بالمجموعة الدوائية الفلوروكينولونات، وأن هذه المنتجات تنتجها شركة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وشملت التحذيرات والاحتياطات الخاصة، التي طلبت الوزارة إضافتها أربعة تحذيرات: الأول أن تشير البيانات إلى أن الفلوروكينولونات التي تؤخذ عن طريق الفم والحقن والاستنشاق قد تزيد خطر الإصابة بارتجاع وعدم كفاءة صمام القلب، والثاني بالنسبة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بارتجاع وعدم كفاءة صمام القلب، يجب استخدام هذه الأدوية بعد تقييم دقيق للمخاطر والفوائد وبعد النظر في الخيارات العلاجية الأخرى.

وتضمنت التحذيرات أن الحالات التي تؤهب الارتجاع وعدم كفاءة صمام القلب تشمل أمراض صمام القلب الخلقية أو الموجودة مسبقاً واضطرابات النسيج الضام، مثل: متلازمة مارفان ومتلازمة إهلرز دانلوس، ومتلازمة تيرنر، ومرض التهاب الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب شغاف القلب، والتحذير الرابع يجب إخطار المرضى بخطر الإصابة بارتجاع وعدم كفاءة صمام القلب المرتبط باستخدام الفلوروكينولونات، ونصحهم بأخذ العناية الطبية الفورية في حالة ظهور ضيق التنفس أو خفقان القلب أو حدوث وذمة في البطن أو الأطراف السفلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأدوية لم يتم سحبها من الأسواق، وأنها مسجلة في إدارة الدواء لديها.

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