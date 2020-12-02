الامارات | محمد بن زايد في "اليوم الوطني الـ 49": وحدتنا سياجنا وشعبنا ثروتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد في "اليوم الوطني الـ 49": وحدتنا سياجنا وشعبنا ثروتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ذكرى اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، بأن وحدة الإمارات هي السياج ووحدة الشعب هي ثروة هذا الوطن.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "نفخر بما حققناه في العقود الماضیة، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة..متطلعين دائماً إلى الأفضل..وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا..رحم الله من غرس بذور الاتحاد وشيدوا وطناً عظيماً".

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