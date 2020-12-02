الامارات | محمد بن راشد: في اليوم الوطني نستذكر التضحيات ونواصل العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: في اليوم الوطني نستذكر التضحيات ونواصل العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مواصلة العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": " كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات بمناسبة عيدنا الوطني ال٤٩ .. نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس .. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء .. نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا ..حفظ الله الإمارات وأهلها".

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