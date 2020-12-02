الامارات | 1289 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 768 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1289 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 768 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 768 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا»، ووفاة أربعة مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه وفقاً لخطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم، تم إجراء 129 ألفاً و900 فحص جديد، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص، أسهما على مستوى الدولة في الكشف عن 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 170 ألفاً و149 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 576 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 768 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 155 ألفاً و667 حالة.

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