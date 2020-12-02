الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسوم

طالب باحثون عن استصدار إقامات ضمن فئة المستثمرين في المناطق الحرة بالدولة، بمزيدٍ من الوضوح في ما يتعلق بالكشف عن الرسوم والأوراق كافة المطلوبة لإصدار الإقامة، خصوصاً أن العديد من البنود وقيم الرسم غير مدرجة على المواقع الرسمية في الشبكة العنكبوتية لتلك المناطق، وأن هناك رسوماً إضافية يتم طلب تحصيلها عند التوجه بصفة شخصية إلى إتمام المعاملات.

أشجار

شكا سائقون إهمال تقليم الأشجار أمام الشارع الرئيس لمجمع أبراج الفالكون في إمارة عجمان، إذ باتت أغصانها المتنامية في كل اتجاه تعيق مجال الرؤية، وتعرض المشاة القادمين إلى الشارع بالاتجاهين للخطر.

ضريبة

طالب مستأجرون لوحدات سكنية في إمارة عجمان، بلدية الإمارة، بضرورة وضع آلية ملزمة لملاك الوحدات السكنية، الذين يتجاهلون إجراء أعمال الصيانة العامة اللازمة، إذ باتت بنايات عدة في الإمارة متهالكة لدرجة كبيرة، ولا تتماشى مع الهوية الحضارية لمعظم الأبنية الحديثة في عجمان.

بنك

طالب عملاء لدى بنك أبوظبي التجاري في إمارة عجمان، بتوفير عدد إضافي من أجهزة الصراف الآلي في الإمارة، بما يتماشى مع الزيادة الملحوظة للكثافة السكانية، في ظل الازدحامات الدائمة التي تشهدها أجهزة الصراف الآلي الحالية، ما يصعب على العملاء الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإتمام معاملاتهم بالسرعة المطلوبة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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