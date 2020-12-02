الامارات | «بلدية دبي» تغلق مغسلة وصالوناً لمخالفة تدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق مغسلة وصالوناً لمخالفة تدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية دبي، أول من أمس، إغلاق مغسلة بمنطقة نايف، وصالون بمنطقة المحيصنة 4، وخالفت ثلاث مؤسسات غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وذكرت البلدية أنها أنذرت، أيضاً، 31 مؤسسة أخرى، خلال 2430 حملة تفتيشية رقابية نفذتها، بلغت نسبة الالتزام خلالها 98%.

وشددت على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ، يومياً، أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات، لمتابعة تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون، خلال الزيارات، على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

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