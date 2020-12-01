الامارات | 8 ضوابط لسفر الكوادر التعليمية في إجازة نهاية الفصل الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ضوابط لسفر الكوادر التعليمية في إجازة نهاية الفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم ثمانية اشتراطات وضوابط لسفر الموظفين في الميدان التربوي، خلال إجازة إجازة الفصل الدراسي الأول، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وأوضحت الوزارة، في تعميم حول ضوابط واشتراطات السفر، عممته أخيراً على المدارس، أنه يجب على الموظف الذي يرغب في السفر، أن يبلغ عن سبب السفر والوجهة التي ينوي السفر إليها، والمدة التي يرغب البقاء فيها.

كما يتحمل الموظف التبعات الإدارية والقانونية كافة، لسفره خارج الدولة وقت انتشار الفيروس، ويشمل ذلك وقف الراتب أو إنهاء الخدمة بالانقطاع إذا تجاوز بقاءه خارج الدولة أسبوعين فأكثر، دون وجود قوة قاهرة أو مبرر كافٍ.

وتخصم فترة الحجر الصحي، التي قضاها الموظف، من رصيد إجازته السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد إجازات فتعتبر من دون راتب.

كما يجب خضوع الموظف، الذي يعود إلى الدولة من أي دولة أخرى ضمن قائمة الحظر التي تحدث بشكل مستمر وفق المستجدات ومدى انتشار الأوبئة والأمراض، للإجراءات الصحية، ويشمل ذلك الحجر الصحي فور عودته في أي من منافذ الدولة.

ومن الاشتراطات والضوابط، أن على الموظف الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية المتبعة بعد عودته من السفر، كذلك عدم مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية.

وعلى الموظف عدم القدوم إلى العمل وهو يعلم أن نتيجة فحصه إيجابية، ويخصم راتب يوم إلى خمسة أيام في حال عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لمصاب بالفيروس، أو عدم التقيد بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية المختصة عن ثبوت مخالطة مصاب.

وشدد التعميم على اعتبار مدير المدرسة المسؤول الأول عن التبليغ عن التزام جميع موظفي المدرسة بالعمل، ورفع أسماء المنقطعين عن العمل، وإبلاغ إدارة شؤون الموظفين بذلك، وكل من يخالف الاشتراطات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ولفت التعميم إلى استمرار دوام الهيئة التعليمية عن بعد، واستمرار دوام الهيئة الإدارية بنسبة 50%، حسب السيناريوهات المعمول بها.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن الطلبة سيبدأون إجازة نهاية الفصل الأول يوم 13 من ديسمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أسابيع، ويعودون إلى مقاعدهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الإجازة للهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس ستنطلق في 20 من ديسمبر الجاري، وتنتهي في 31 الشهر نفسه، أما إجازة التنمية المهنية (التدريب)، فتبدأ يوم 13 من الشهر ذاته، لمدة أسبوع واحد.

ويختتم الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في التاسع من الشهر الجاري بمادة الدراسات الاجتماعية، ويؤديها الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، عن بعد.

وأشاد طلبة الصف الثاني عشر بمستوى أسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي أدوها، عدا مادة الرياضيات، حيث واجه فيها الطلبة بعض الصعوبات، وتعرض عدد منهم لأعطال تقنية في «سيستم» الامتحانات، ما أصابهم بالارتباك.

وقالت الوزارة إنها ستحدد مواعيد جديدة لامتحانات تعويضية، لبعض طلبة الصف الثاني عشر، الذين واجهوا صعوبات في الدخول على النظام، لتأدية الامتحانات نتيجة مشكلات فنية.

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يناير بداية الفصل الدراسي الثاني.

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