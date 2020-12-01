محمد بن راشد ينشر قصيدة «عيد وطن» بمناسبة اليوم الوطني

سيف اليزيد - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الثلاثاء، قصيدة بعنوان «عيد وطن» بمناسبة اليوم الوطني ال49.

وكتب سموه، في حسابه على موقع «تويتر»، يقول «قصيدة عيد وطن نهديها لأغلى وطن».

وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التغريدة بنص القصيدة.

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