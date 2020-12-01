الامارات | "الأرصاد": فرص مهيأة لـ"أمطار رعدية" خلال ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": فرص مهيأة لـ"أمطار رعدية" خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة ستتأثر خلال شهر ديسمبر الجاري بامتداد المرتفع السيبيري ممتد من الشمال، مصاحباً معه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

وأكد أن الدولة ستتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا"، منوهاً إلى حدوث زيادة في الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.

وأفاد المركز بأنه وفقاً للإحصاءات المناخية، والسجلات التاريخية عن شهر ديسمبر، فإن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18.0 و 21.6 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 22 و 27 درجة مئوية، بينما متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و 17 درجة مئوية، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلتها الدولة خلال هذا الشهر كانت 37.0 درجة مئوية، في سويحان سنة 2016، بينما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2004، والتي بلغت -0.7 درجة مئوية.

وبحسب المركز، فإن متوسط سرعة الرياح خلال ديسمبر، يصل إلى 11 كم/ساعة، فيما بلغت أعلى سرعة رياح 87 كم/ س، في "مكاسب" سنة 2019، كما أكد أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر يبلغ 63%، حيث يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 81 % إلى 90%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 32 % إلى 49%.

ونوّه المركز إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف، فيما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 208.4 ملم على "ضدنا" في سنة 2006.

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