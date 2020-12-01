الامارات | "عيد وطن"... قصيدة جديدة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن "عيد وطن"... قصيدة جديدة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان "عيد الوطن" على حساب سموه الرسمي في "إنستغرام" هذا نصها: عيدْ وطَنْ دامْ عـــــزِّكْ دولـــتــي بــالإتِّـحـادْ

دارْ زايـــــــدْ رافــــــعٍ بــنـيـانـهـا مَـجـدِها دايــمْ إلــىَ يــومْ الـمـعادْ

راســخَـهْ مــثـلْ الـجـبالْ أركـانـها فــي ثـراها الـعِلْمِ مـرفوعْ الـعِمادْ

الــكــرامَـهْ والـــشَّــرَفْ عـنـوانَـهـا وإسـمِـها عــنْ كـلِّ مـايقولونْ زادْ

واللهْ بــالـتَّـوفـيـقْ مـــنِّــهْ عــانَــهـا دانـــةْ الـدِّنـيـا وذَهَـبـهـا بـالـحيادْ

فـــاتــحَــهْ لـــزوَّارهـــا بــيـبـانـهـا شـعـبها نــالْ الـسَّعادِهْ والـسَّدادْ

فــــي سـفـيـنـهْ مــحـمَّـدٍ ربَّـانـهـا عــــاشْ بــوخـالـدْ زعــيـمٍ لـلـبـلادْ

شـيـخـهـا وجـيـدومـهـا وآمــانَـهـا لــهْ سـيـاسِهْ ثـابتِهْ بـفكرْ ورشـادْ

الــوَطَـنْ والـشَّـعـبْ هــمْ عـنـوانها والـجـيـوشْ الـبـاذلهْ يــومْ الـجِـلادْ

لــلــوِطَـنْ و أرواحــهــا أثـمـانِـهـا فـي تقدِّمْ في علومْ وفي إقتصادْ

فــــوقْ لـلـمـرِّيـخْ رافــــعْ شـانـهـا عــنـدهْ الإنـسـان بــذلٍ وإجـتـهادْ

هـــوُ يــقـدِّرْ مـــنْ فـعـولِـهْ زانــهـا مايحبْ أهلِ الكِسَلْ وأهلِ الفسادْ

مـنـهْ تـرجـفْ مِ الـحـفوزْ أبـدانـها راعــيِ الـطُّـولاتْ مـنْ عـلاَّ وشـادْ

صـــرحْ دولـتـنا وحـمـىَ مـيـدانَها وراعـي الصُّولاتْ إنْ حقِّ الجهادْ

لــــهْ جــيـوشٍ كــاسـرِهْ عـدوانـهـا لـهْ نـهنِّي بـعيدْ مـنْ أغـلىَ العَيادْ

بـالـقـصايدْ لــي جـديـدْ أوزانـهـا تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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