الامارات | حمدان بن زايد: عام 2020 محطة نوعية في مسيرة الإمارات تؤسس من خلالها لمرحلة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: عام 2020 محطة نوعية في مسيرة الإمارات تؤسس من خلالها لمرحلة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن الثاني من ديسمبر ذكرى راسخة في نفوس أبناء الوطن ومناسبة عزيزة على قلوب الجميع و رمز للتعبير عن مشاعر الوحدة والولاء والانتماء .

وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 - إن الإمارات ومنذ تأسيسها تعتبر نقطة إشعاع عالمية مضيئة للتعايش والتسامح والاعتدال والانفتاح وذلك في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على أن تبقى دولتنا نموذجا حضاريا مشرقا للتطور والتنمية وتوفير أرقى مستويات السعادة والعيش الرغد ليس لشعبها الوفي فقط إنما للمقيمين على أرضها الطيبة أيضا أرض الخير والسعادة والعطاء.

وأضاف أن اليوم الوطني يأتي هذا العام مميزا كونه يشهد تحولا كبيرا في خطوات الدولة نحو المستقبل فالإمارات اليوم وبعد مرور 49 عاما على اتحادها أصبحت ذات باع كبير في بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.

وقال سموه : " إن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الدولة لم تتوقف عند اعتماد استراتيجيات متوسطة أو بعيدة المدى إنما ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حينما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ديسمبر 2019 بأن يكون عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين" تزامناً مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد الذي يصادف في عام 2021 والتخطيط لخمسين عاماً مقبلة تتعزز فيها مسيرة الدولة التنموية وتترسخ إنجازاتها على الصعد كافة أكثر فأكثر".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان : " لقد أكدت الإنجازات التي حققتها الدولة خلال عام 2020 ولاسيما إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ وتشغيل المفاعل الأول في محطات براكة للطاقة النووية السلمية أنه عام استثنائي في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة ويمثل هذا العام محطة نوعية في مسيرة دولة الإمارات تؤسّس من خلالها لمرحلة جديدة في سجلّ نهضتها الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لتكون الأفضل عالميًّا بحلول الذكرى المئوية لقيامها ".

وقال سموه : " في هذا اليوم نستذكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وإخوانه الآباء المؤسسين ودورهم في البناء والتطوير والنهضة الشاملة حتى أصبحت الدولة نموذجا يحتذى به في العالم ومنارة تشع أملا نحو بناء مستقبل أفضل للعالم".

وتقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - في ختام كلمته - بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأماني وأجمل التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات الكريم ..

راجيا المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعا ذكرى اليوم الوطني وقد تحققت جميع آمال شعبنا في التقدم والازدهار والرخاء ".

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