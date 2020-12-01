الامارات | ولي عهد الفجيرة: اليوم الوطني مسيرة حافلة بالإنجازات

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الفجيرة: اليوم الوطني مسيرة حافلة بالإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بخطوات ثابتة نحو التميز والتفوق، عبّر النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" توحدت إرادة الآباء المؤسسين لدولتنا الغالية، ووضعوا اللبنات الأولى بجد وإخلاص لبناء دولة متطورة ومتقدمة، سرعان ما سطع نجمها في محافل دول العالم مجسدةً حقائق ملموسة على أرض الواقع.

وأكد سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 - أن الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني كل عام، هو تأكيدٌ على أهمية هذا اليوم التاريخي الذي تُوج بمسيرة حافلة بالمكاسب والإنجازات التي تحققت على مدار 49 عاما، وعكست الرؤية المستقبلية الحكيمة لآبائنا المؤسسين رحمهم الله، فهذا اليوم باتَ يمثل ميلاد وطن وميلاد شعب لا يرضى بغير التميز في كافة المجالات، في ظل قيادة حكيمة تسعى دائماً إلى إسعاد شعبها، ملتزمةً بثوابت الاتحاد الوطنية.

وأوضح أن تجربة الاتحاد التي أصبحت من التجارب الفريدة في بناء الأوطان وقيام دولة متقدمة ومتطورة، حققت الكثير من الإنجازات العابرة للحدود، وحظيت باهتمام دولي بُني على أساس الاحترام المتبادل وتقوية الروابط والعلاقات الثنائية وفق القوانين والأنظمة الدولية.

وأضاف سموه : " لقد أتممنا 49 عاماً من البناء والتطور، وبسطنا الأمن والأمان بفضل الله العلي القدير، وبفضل قيادة حكيمة، يشرف على مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع إخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود، ووطن ينعم فيه أبناؤه بالأمن والاستقرار".

وقال ولي عهد الفجيرة : " وبمناسبة هذه الذكرى الغالية، نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وعلى وطننا وعلى شعب دولتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالصحة والعافية ، وأن يحفظ وطننا الغالي الإمارات قويّاً.. آمناً.. عامراً بالإنجازات المُشرقة في ظل قيادتنا الرشيدة".

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