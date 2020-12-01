«الداخلية»: شهداء الوطن شموس ملهمة في الوطنية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفت وزارة الداخلية بيوم الشهيد، ونكست الوزارة العلم في الساعة الثامنة من صباح أمس، ووقف ضباط ومنتسبي الوزارة دقيقة دعاء صامت الساعة 11 ونصف صباحاً، ثم عاد العلم مرفوعاً فوق السارية في مبنى الوزارة عند الساعة الحادية عشرة و31 صباحاً، مصاحباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت قيادات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في كلمات لهم عن تقديرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً للوطن، وقدموا التضحيات في سبيل إعلاء شأنه ووفاءً للكرامة والحق والعدل. وتقدموا بخالص الولاء والوفاء لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، مقدمين التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، وخالص الدعاء بأن يسكنهم الله الفردوس الأعلى، وأن يحفظ أبناءهم وذويهم وأهلهم على صبرهم وثباتهم وحبهم للوطن، وأن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ جنودنا في ساحات الحق والواجب.

سيف الشعفار

راية الإمارات شامخة

قال الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية: إنه مع كل إنجاز يتحقق على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الغالية نستحضر تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة.. لأنهم شركاء في كل خطوة نخطوها إلى الأمام، وفي كل نجاح يتحقق أو حلم يتحول إلى حقيقة، ففي هذا اليوم نتذكر جهود شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى راية الأمارات شامخة، ويبقى الشهيد رمزاً من رموز وطننا الغالي، ويبقى ذكرهم في كل زمان ومكان، فهم خير قدوة لأبناء هذا الوطن.وأضاف أن يوم الشهيد يُعد يوماً للعز والفخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض، هذا اليوم يؤكد قيم الإخلاص والعطاء اللامحدود المتأصلة في نفوس أبناء الأمارات، التي تحلوا بها وهم يحاربون بأرواحهم في ساحات البطولة.

إن هذا اليوم ليس مجرد يوم ذكرى لهم، إنما احتفاءً بذكرى استشهاد أول شهيد لدولتنا الحبيبة الذي ضحى بروحه دفاعاً عن أرض الوطن، وكذلك لتكريم شهداء الوطن وذويهم وإعلاء قيم الوفاء والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وهو ما يحمل في ثناياه دلالات واضحة توضح مدى عمق التلاحم والترابط الذي يجمع القيادة بالشعب، سائلين الله تعالى المغفرة لشهدائنا الأبرار، وأن يجعلهم مع الصديقين، ويسكنهم فسيح جناته، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ الإمارات من كل مكروه.

عبدالله المري

استذكار للتضحيات

قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، عن فخرها وتقديرها واعتزازها بعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل رفعة ومكانة الوطن وعلو شأنه بين الأمم، وفي هذه المناسبة نؤكد عاماً بعد عام، وجيلاً بعد جيل، أننا لن تنسى شجاعة وإخلاص وتفاني أبناء الوطن المُخلصين في ساحات العز والفخر.

وأضاف معاليه:«إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص تاريخ الـ 30 نوفمبر من كل عام ليكون يوماً للشهيد يعكس مدى تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، ومدى حرصها على تكريمهم في أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً، ولأن يكون هذا اليوم الوطني يوم فخر، يحمل أسمى معاني المجد والبطولة والوفاء والولاء والانتماء للأرض والقيادة، ومناسبة نُذكر فيها الأجيال القادمة بدور الشهداء المهم في خدمة الوطن وإعلاء.

وتابع معاليه: إن شهداءنا الأبرار حملوا على عاتقهم رسالة الوطن وقيمه، وتمسكوا بمبادئ القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكانوا بحق الرجال الأوفياء الذين نفخر بتضحياتهم أمام كل الأمم، ونعتز بهم، فقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانوا مثالاً يُقتدى في الذود عن الحمى ومساندة الضعفاء والوقوف إلى جانب المظلومين، فهم أبناء زايد الذين جُبلوا على البذل والعطاء والتضحية في جميع الميادين.

وأكد معاليه أنه في يوم الشهيد تستذكر الإمارات، حكومة وشعباً، من كانوا الحصن المنيع والحارس الأمين والحامي اليقظ لمكتسبات الوطن ومنجزاته ومقدراته، مؤكداً أنه صرحهم، صرح واحة الكرامة الذي يضم أسماءهم، يروي للعالم حكاية الرجال الأبطال الأشداء المُخلصين لوطنهم وقيادتهم.

وختم معالي الفريق المري: سيبقى 30 نوفمبر من كلّ عام، يوماً خالداً في ذاكرة الإمارات، للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية، وإحقاقاً للحق وحماية المظلوم، والوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة، وسيبقون في ذاكرة الأبناء والأجيال المُقبلة، وعلامة بارزة من علامات تاريخ دولتنا الحبيبة، التي تأسست على أسس راسخة من الوحدة الحقيقيّة والقوّة والتلاحم والتعاضد والتكاتف والإخلاص والولاء والانتماء المتجذر في نفوس أبناء الإمارات.

فارس المزروعي

نماذج فخر

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر وتعتز بشهدائها البررة، ففي الثلاثين من نوفمبر كل عام نستذكر يوم الشهيد بكل فخر واعتزاز لتضحيات أبطال الإمارات الذين وهبوا حياتهم وضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن.

وأضاف أن أبناء الإمارات وفي وقفتهم الخالدة، أكدوا قوة المجتمع الإماراتي وتماسكه ووحدته واستعدادهم الدائم لتلبية نداء الوطن والقيادة، حيث تربوا على مفهوم التضحية والشهادة من أجل الوطن، مستذكرين بطولات من قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، مؤكدين ولاءهم للقيادة، فكلمات القسم نسجت من دماء غالية ومن دموع رسمت معالم الأمن والشجاعة للمستقبل.

وأوضح أن تخصيص الـ«30» من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد يعبر عن تقدير قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، للشهيد الذي وهب نفسه وروحه فداء لوطنه.

ولفت إلى أن الوطن لا ينسى أبداً أبناءه الذين يضحون عن أنفسهم دفاعاً عنه في ساحات العز والفخر، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بإحياء هذه الذكرى سنوياً، تخليداً لما قدمه شهداء الوطن البررة من تضحيات للوطن الغالي.

خليفة حارب الخييلي

ذكرى خالدة

أكد اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، أن يوم الـ30 من نوفمبر هو يوم وطني تعبر فيه دولة الإمارات عن تقديرها لتضحيات شهدائها البواسل ووقوفها ودعمها لأسر وذوي الشهداء، واعتزازها بقيادتها الرشيدة، وتؤكد فيه أنها لن تنسى تضحيات أبنائها، وأن تكون هذه المناسبة منبراً لتأكيد قوة وتلاحم شعب الإمارات، وتعبيراً عن فخره واعتزازه بما قدمه أبناؤها من تضحيات في سبيل عزة وكرامة وأمن واستقرار دولة الإمارات.

وقال: إنه عندما يحتفي شعبنا ودولتنا بيوم الشهيد، فإننا نحتفي بمناسبة من أغلى مناسباتنا الوطنية، ففي الثلاثين من نوفمبر من كل عام نستعيد بكل فخر واعتزاز بطولاتهم ومآثرهم وأمجادهم وقصص الفداء التي ستظل تروى للأجيال، واحد تلو الآخر، لأن ما قدمه الشهداء للوطن يستحق أن يبقى خالداً في ذاكرة شعبنا الغالي، ولأن كل ما تحققه دولتنا الفتية من تطور وازدهار وتقدم ونماء، إنما للشهداء فضل كبير فيه، فبدمائهم وتضحياتهم ننعم جميعاً بالأمن والاستقرار، وببطولاتهم ظلت راية الإمارات عالية خفاقة في ميادين الحق والواجب، وفي مختلف ساحات الفخر والوطنية.

وأضاف أن شهداءنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الإمارات، قدموا لنا دروساً ملهمة في الوطنية والانتماء للأرض والولاء للقيادة الحكيمة، فهم غرس القائد المؤسس الذي علمنا جميعاً كيف نحب أرضنا وترابنا وكيف نذود عن الوطن، وكيف نعمل بكل جد وإخلاص من أجل رفعة راية الإمارات، فمدرسة زايد في الوطنية متجددة وتخرج أجيالاً وراء أجيال يؤمنون جميعاً بقيم القائد المؤسس ومبادئه الوطنية النبيلة.

أحمد ناصر الريسي

ضحوا بالغالي والنفيس

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة: إننا نستذكر بكل عزة وفخر ذكرى شهداء الإمارات الذين ضحوا بالغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن وكرامته ونصرة للحق والعدل والشرعية، إنه يوم تجديد العهد والوفاء لهؤلاء الكوكبة من شباب الإمارات المخلص، بأننا سائرون على دربهم في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره والتضحية بحياتنا فداء له ولقيادته ورفعته.

وأشار إلى أن اليوم الذي نعبر فيه عن تقديرنا وفخرنا بأنبل بني البشر، الذي استشهدوا ووهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، ولا ننسى أسر وأهالي الشهداء، الذين بصبرهم وتوحدهم يمدوننا وأبناء الوطن بالعزيمة القوية المؤمنة بتراب الوطن، ويغرسون فينا قيم التضحية لأجل الوطن. وقال: اليوم نرفع أيدينا ومهجنا بالدعاء للشهداء الأبرار، داعين المولى عزو جل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويجعلهم مع الأنبياء وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ.

سالم الشامسي

فداء للحق والعدل

أما اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، فقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بيوم الشهيد، هذه المناسبة التي تأتي احتفاءً بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية، فداءً للحق والعدل ودفاعاً عن تراب الوطن الطهور. وقال: إن يوم الشهيد ليس شعاراً فقط، بل هو تعبير حي والتزام بمفاهيم الفداء والولاء والعطاء في أرقى صورها من كافة أبناء الإمارات، وإن قيم التضحية والشهادة لأجل الوطن، ما هي إلا إرث ورثناه من المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، معلمنا ووالدنا الحاني الباني ومن سار على الدرب خلفه، الذين علمونا وغرسوا فينا أن الدفاع عن الوطن فريضة وشرف. وأكد أنه عهد علينا ما بقينا، أن تبقى ذكرى الشهداء فينا حية تبعث فينا الإصرار والكفاح والعمل المخلص والتضحية في سبيل الوطن الغالي والدفاع عنه بالأرواح والمهج، لتبقى الإمارات شامخة في مسيرتها راسخة ووطناً للعدل والمساواة والتعايش والسلام.

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: باقون في ذاكرة الوطن

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.. أحيي في ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، أرواح أبطالنا الميامين من جنود الإمارات البواسل، الذين سطروا بدمائهم أروع الأمثلة في الإقدام والدفاع عن الوطن ومكتسباته ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الأشقاء المظلومين وحمايتهم، أولئك الأبطال الذين بذلوا أغلى ما عندهم من أجل رفعة الوطن والذود عنه بإقدام، وشجاعة، وقدموا أرواحهم في سبيله.

وأضاف معاليه: إن تضحيات الشهداء الأبرار بأرواحهم الغالية ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن، ووجدان أبناء الإمارات إلى أبد الآبدين، وستبقى مآثرهم نبراساً لمن يأتي خلفهم، ومبعث فخر لذويهم، فهنيئاً لأمهات الشهداء اللواتي أنجبن أبطالاً قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لوطنهم، ويبقى «يوم الشهيد»، يوماً نفتخر به جميعاً، ونستذكر فيه بطولات رجاله وتضحياتهم، وإخلاصهم، وولائهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة.

وأدعو الله العلي القدير أن يسكن شهداءنا الأبرار في أعلى مراتب جناته بين الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يزيل عنا جميعاً ما ابتلانا به في جائحة «كورونا» عاجلاً وليس آجلاً، راجياً من الله أن تنعم شعوب العالم كافة بالخير، والأمن، والأمان، والاستقرار.. وكل عام والوطن، وقادته، وشعب الإمارات بخير.

جاسم المرزوقي

جاسم المرزوقي: مناسبة غالية

قال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني: إن مناسبة يوم الشهيد هي مناسبة غالية على قلوبنا، تحتفي بها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بشهدائها الأبرار من كل عام، وذلك وفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

إن كل شهيد بذل روحه في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على منجزاته ومكتسباته، إنما هو قدوة وفخر لنا ولجميع الأجيال المقبلة من أبناء الوطن ليسطّروا لنا تاريخاً مشرّفاً في حب الوطن وعزته، مشيراً إلى احتفاء الجميع من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة بـ «يوم الشهيد» يجسّد لنا أسمى صور التلاحم والترابط والوحدة الوطنية بين الشعب والقيادة، ويأتي هذا تخليداً لمسيرتهم العطرة والخالدة التي سيذكرها أبناؤنا جيلاً بعد جيل.

عبدالعزيز مكتوم الشريفي

عبدالعزيز مكتوم الشريفي: وفاء وعرفان

أشار اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، إلى أن يوم الشهيد يعد يوماً نُخلد فيه بكل الوفاء والعرفان ما قام به الشهداء من تضحيات وعطاء وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل الوطن، فهم أعطوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

وقال: إن يوم الثلاثين من نوفمبر هو يوم لتكريم شهداء الوطن وذويهم، وإعلاء لقيم الوفاء والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي التي تعد أحد أهم روافد استقراره على المستويات كافة، حيث إن في هذا اليوم ينبغي أن نغرس في وجدان الشباب والنشء أن الأوطان تبنى بسواعد الرجال وأصالة المبادئ وشهامة المواقف، وأن أبناء الإمارات قدموا الكثير، وأن الشهداء قدموا أغلى ما يملكون، فسموا بأرواحهم إلى مرتبة الشهادة، وفدوا وطنهم بدمائهم وأرواحهم الذكية، لذلك فهم قدموا مثالاً فريداً في العطاء والتضحية.

سيف الشامسي

سيف الشامسي: جنودنا بواسل

قال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: إن يوم الـ 30 من نوفمبر يوم خالد في وطننا الغالي، نحتفي فيه بيوم الشهيد، ونحيي فيه ذكرى نخبة من شبابنا وجنودنا البواسل، قدموا أغلى ما عندهم فداءً للوطن وحماية لترابه، قدموا أنفسهم وأرواحهم الطاهرة، ودماءهم الزكية رخيصة في سبيل عزة ورفعة وطنهم، والذود عن حياضه، فلبوا نداء الوطن في مختلف ميادين البسالة، وساحات الشرف والعطاء، واضعين نصب أعينهم رد الدين لهذا الوطن الغالي الذي قدم ومازال يقدم لأبنائه الكثير.

علي بن علوان

علي بن علوان: إعلاء قيم التضحية

قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: إننا نستذكر كل عام في (الثلاثين من نوفمبر) كوكبة من شهداء الوطن، تخليداً لتضحياتهم في سبيل الوطن الغالي ولإعلاء رايته عالية شامخة، لا بد لنا أن نقف على معاني هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وأضاف أنه وفي هذا التاريخ من عام 1971 استشهد «سالم بن سهيل خميس» أول شهيد من شرطة رأس الخيمة في (جزيرة طنب الكبرى) دفاعاً عن علم الإمارات، ثم توالت مسيرة الشهداء من بعده لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن بكل فخر واعتزاز أثناء أدائهم مهامهم الوطنية بكل جسارة داخل الوطن وخارجه.

راشد المعلا

راشد المعلا: نفديك بالأرواح يا وطن

أكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، أننا نفديك بالأرواح يا وطن، تلك هي عبارة نشيدنا الوطني التي كنا ولا زلنا نتغنى بها، تعبيراً عن ولائنا وإخلاصنا وبذلنا الأرواح في سبيل الذود عن أرض هذا الوطن الغالي.

وأشار إلى أن إماراتنا الغالية بلد التسامح والعطاء، بلد زايد الخير، البلد التي غرست جذور الحب والولاء في أعماق أرواح أبنائها، الحب والولاء والتضحية، وها نحن اليوم نحتفل بمن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، الثلاثون من نوفمبر هو يوم الشرف لأبناء هذه الأرض الطيبة، هو اليوم الذي خَضبت به دماء الشهداء رمالها الغالية في سبيل تأدية واجب الشرف لكل مواطن على هذه الأرض الغالية. هو اليوم الذي اختاره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ليكون وساماً لذكرى لا تنسى لشهدائنا الذين وهبوا حياتهم فداءً في سبيل الشرعية والأحقية للأرض والإنسانية لكل مواطن في أرضه. يوم الشهيد من كل عام هو يوم يخلد فيه شعب الإمارات ذكرى شهداء الوطن، وفاءً وعرفاناً بالتضحية في سبيل راية الإمارات لتبقى عاليةً خفاقة، وهم يؤدون واجبهم الوطني في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية.

سلطان النعيمي

سلطان النعيمي: وطن الرفعة والأمن

أوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أنه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة تربى أشبالها على عشق الوطن وبذل الغالي والرخيص في سبيل إعلاء رايته وتحرره، فكان اتحاد الإمارات السبع تحت قيادة واحدة خير مثالٍ على عمق الأخوة والتضحية والإخلاص لوطن أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه وطن الرفعة والأمن والأمان، وموطن السعادة لكل مواطن ومقيم على أرضه.

وأشار إلى أن قادة دولة الإمارات وأبناءها بنوا جيشهم من قيم التضحية والوفاء، وحين استنجد شعب اليمن الشقيق بنخوتهم لبوا النداء، وحملوا أرواحهم على أكفهم، طاعةً لقادتهم ونصرة للمظلوم على ظالمه، فارتقى منهم شهداء ليكونوا نوراً يستضاء به في دروب التضحية والفداء.

محمد الكعبي

محمد الكعبي: رمز البسالة

قال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن قيادتنا الرشيدة أكدت أن بطولات الشهداء من أبناء الإمارات محفورة في الذاكرة، حيث رسخوا في أذهاننا رمز البسالة والقوة، وأنهم أثبتوا بالعزيمة والإصرار ملحمة حقيقية في تاريخ الأمة من أجل نصرة الحق في الوطن العربي والإسلامي واستقرار أمنه وأمانه، فشهداؤنا ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية دفاعاً عن حق الأمة العربية والإسلامية. ودعا الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، ويسكنهم الفردوس الأعلى وبهذه المناسبة، متقدماً بتحية إجلال وتقدير لكل أب وإلى كل أم فقدوا ابنا وإلى كل زوجة فقدت زوجها، وإلى كل ابن وابنه فقدا أباهما.

مكتوم الشريفي

مكتوم الشريفي: أوسمة فخر

وجه اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي التحية والتقدير لأسر شهداء الإمارات، الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل إمارات الخير والعطاء، مؤكداً أن ذكرى شهداء الوطن ستبقى خالدة في النفوس، وستظل بطولاتهم وتضحياتهم أوسمة فخر واعتزاز.

وأضاف أننا في هذا اليوم نستذكر بطولات أبناء الإمارات البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة، وقدموا أرواحهم في سبيله، حيث ستبقى تضحيات شهداء الوطن الأبرار بأرواحهم الغالية محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء الإمارات.

محمد الظاهري

محمد الظاهري: تقدير مستحق

أكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن احتفالنا بذكرى يوم الشهيد هو تقدير واجب ومستحق لهؤلاء الرجال الذين بذلوا أرواحهم فداء لوطنهم وأمتهم، وسيظل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعاً .