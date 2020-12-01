الامارات | جامعة الإمارات تنجز 31 دراسة بحثية متصلة بـ «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تنجز 31 دراسة بحثية متصلة بـ «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت جامعة الإمارات 31 دراسة بحثية تتعلق بجائحة «كوفيد-19»، شارك فيها باحثون من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من كليات الجامعة ومراكزها العلمية كافة، ومن مختلف التخصصات العلمية بالجامعة.

وأكدت الجامعة أن هذه الدراسات البحثية أسهمت بشكل كبير في التعرف إلى ميكانيكية وفهم «كوفيد-19»، ويأتي هذا ضمن دور الجامعة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة من خلال تأسيس شراكات قوية مع المؤسسات، والمنظمات والهيئات في القطاع الصحي محلياً وعالمياً، لغايات البحث في مجالات تهم المجتمع، والمشاركة مع العلماء والباحثين والمجتمع لتقديم الحلول العلمية التي تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المنوطة بالجهات المعنية.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي الدكتور أحمد علي مراد، إلى أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة قاموا بنشر 21 ورقة علمية عن «كوفيد-19» في المجلات العلمية العالمية، مشيراً إلى أن الدراسات جرت من خلال التعاون مع باحثين وعلماء في جامعات محلية وإقليمية وعالمية ومراكز بحثية مرموقة ومستشفيات محلية والعالمية، وهيئة الصحة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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