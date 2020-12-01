الامارات | 1107إصابات جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1107إصابات جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 87 ألفاً و514 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 168 ألفاً و860 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 572 حالة، وأعلنت عن شفاء 714 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

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