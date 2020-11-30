الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تحية لشهدائنا الأبرار.. نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تحية لشهدائنا الأبرار.. نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن وطننا من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه يقف إجلالًا واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه، وأن مآثر شهداء الوطن قناديل تضيء طريق العمل المخلص لأجل الوطن.

محمد بن راشد : «يقف وطننا اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالاً ووفاءً لمن وضع روحه على كفّه». محمد بن زايد : «مآثر شهدائنا وتضحياتهم قناديل تضيء طريق العمل المخلص لأجل الوطن».

وتفصيلاً، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التحية لشهداء الوطن ولأمهات الشهداء ولأبناء قواتنا المسلحة. وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «تحية لشهداء الوطن الأبرار.. تحية لأمهات الشهداء الأخيار.. تحية لأبناء قواتنا المسلحة الباذلين أنفسهم لحماية تراب الإمارات.. يقف وطننا اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالاً واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه.. وأرخصها في سبيل وطنه.. المجد والخلود للشهداء».

فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن مآثر شهداء الوطن قناديل تضيء طريق العمل المخلص لأجل الوطن. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته.. مآثرهم وتضحياتهم قناديل تضيء طريق العمل المخلص لأجل الوطن ورفعته.. وبمناسبة (يوم الشهيد) ستبقى الإمارات وفيَّة لمنارات عزها وفخرها الذين قدموا نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة».

كما وجه سموه تحية لأبطال خط الدفاع الأول، قائلاً: «وفي هذا اليوم نحيي (أبطال الإنسانية) الذين ضحوا بأرواحهم في خط الدفاع الأول بتفانٍ وإخلاصٍ وهم يحمون المجتمع.. ذكراهم ستظل خالدة في وجداننا وذاكرة الأجيال المقبلة تلهمهم قيم التضحية والعطاء والوفاء».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على «تويتر»: «في يوم الشهيد نقف بإجلال أمام روح البذل والعطاء لشهدائنا والتي ستبقى دائماً الحافز الذي يدفع الجميع لبذل أقصى طاقاته ليبقى علمنا خفاقاً.. ونتوجه بالتحية لأمهات الشهداء وذويهم فهم خير برهان على مدى تلاحم وتماسك المجتمع الإماراتي، وصلابة بنيانه».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، عبر تغريدة على «تويتر»: «في يوم الشهيد نتوجه بتحية فخر وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم دروساً خالدة في حب الوطن، والانتماء له والولاء لرايته، ونتوجه بتحية تقدير لأمهات الشهداء وذويهم لصبرهم وإيمانهم بأن الوطن هو أساس العزة والكرامة.. عزيمة أبناء الإمارات وتضحياتهم مستمرة من أجل رفعة الوطن».

حمدان بن محمد:

- «نتوجه بالتحية لأمهات الشهداء وذويهم، فهم خير برهان على تلاحم المجتمع الإماراتي».

مكتوم بن محمد:

- «شهداؤنا الأبرار سطروا بدمائهم دروساً خالدة في حب الوطن، والانتماء له والولاء لرايته».

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