الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في شمال شرق نيجيريا

سيف اليزيد - دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال شرق نيجيريا وأدى إلى سقوط أكثر من مائة قتيل وجريح من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وعن رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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