حالة الطقس خلال عطلة اليوم الوطني

سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2020 معتدل الحرارة نهاراً بوجه عام، ولطيفاً ليلاً وغائماً جزئياً بوجه عام خلال هذه الفترة، وتزداد السحب على البحر والجزر على فترات متباعدة، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة يوم الثلاثاء، كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الداخلية.

وقال المركز، في بيان له، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية وشمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية نهاراً خاصة غرباً، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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