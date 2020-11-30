وزارة الدفاع تحتفي بيوم الشهيد

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سيف اليزيد - دبي (وام) - احتفت وزارة الدفاع في دبي أمس بذكرى يوم الشهيد، الذي يصادف الـ30 نوفمبر من كل عام، بمشاركة ضباط ومنتسبي الوزارة.
ووقف المشاركون دقيقة للدعاء الصامت على أرواح الشهداء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.
تلا ذلك رفع العلم مصحوباً بالسلام الوطني، وذلك للتعبير عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء البواسل، وعرفاناً بما قدموه من تضحيات عظيمة لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.
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