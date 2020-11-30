شرطة أبوظبي تدعو الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عطلة اليوم الوطني

سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كوفيد- 19»، خلال عطلة اليوم الوطني الـ49، وقضاء إجازة آمنة وسعيدة باتباع قواعد السير والمرور وتعليمات عناصر المرور والدوريات أثناء مشاهدة الألعاب النارية في الطرق.

وحثت أولياء الأمور على تنبيه أبنائهم بضرورة القيادة الآمنة للدراجات النارية في البر والالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم قيادتها بتهور تجنباً لوقوع الحوادث.

وشددت على أهمية التزام السائقين بقواعد السير والمرور، وعدم الوقوف فوق سطح المركبة أو الخروج من نوافذها أثناء مسيرها، ودعتهم إلى الالتزام بعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق، وحثتهم على عدم تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين، وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

وطالبت شرطة أبوظبي السائقين والركاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ومراعاة مسافة التباعد، وعدم تزويد السيارات بمواد الضجيج، أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك أو زوائد تؤثر على الرؤية.

وحثت الجمهور على عدم استخدام أنواع الرش «سبريه» من قبل السائق والركاب وعدم تغطية زجاج المركبة بالملصقات أو وضع شمسية أمامية، ومنع تجاوز الركاب لأكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة الواحدة.

وأهابت بضرورة الالتزام بـ«التباعد الاجتماعي»، والابتعاد عن «التجمعات العائلية» والتقيد بالتعليمات الوقائية تجنباً لانتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أهمية مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة.



