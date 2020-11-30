الامارات | محمد بن زايد يجري اتصالات هاتفية مع أسر أبطال الإنسانية الذين قضوا خلال عملهم في الصفوف الأمامية بمواجهة " كورونا "

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يجري اتصالات هاتفية مع أسر أبطال الإنسانية الذين قضوا خلال عملهم في الصفوف الأمامية بمواجهة " كورونا " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالات هاتفية بعدد من العائلات التي فقدت أحد أفرادها خلال عملهم في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة " كورونا ".

و أعرب سموه خلال الإتصالات الهاتفية عن شكره وتقديره للدور العظيم الذي قام به أبطال الإنسانية بتفان وإخلاص ووفاء أثناء مواجهة الجائحة.

و أكد سموه أن تضحيات أبطال الإنسانية وعملهم باخلاص وشجاعة حتى آخر لحظات حياتهم لن ينساه مجتمع الإمارات.

وقال سموه : " فخورون بهؤلاء الأبطال الذين عاشوا بيننا وكانوا جزءا من نسيج مجتمعنا، وعملوا من أجل حماية صحة المجتمع وسلامته خلال هذه الأوقات الصعبة ".

و أضاف سموه أن شعب الإمارات و قيادتها يعتزون بهذه النماذج المعطاءة من الأبطال من مواطنين ومقيمين ويثمنون تضحياتهم التي قدموها فهم نماذج وقدوة في التضحية الإنسانية.

وأشار سموه إلى أن التضحيات التي قدمها الدكتور سودهير وشيمكار و الممرضة ليزلي أورين أوكامبو، وأنور علي و أحمد السبيعي و الدكتور بسام برنيه و غيرهم من الأبطال الذين وهبوا حياتهم في سبيل حماية أحبائنا وعائلاتنا لن تنساه الإمارات .. وعائلات أبطال الإنسانية يمثلون جزءا من مجتمعنا والإمارات تقف معهم وتساندهم.

من جانبهم أعرب أهالي و عائلات أبطال الإنسانية الذين قضوا على خط الدفاع الأول عن شكرهم و تقديرهم العميق لاتصال سموه، وأكدوا أن هذه المبادرة ليست غريبة عن قيادة الإمارات الحكيمة وشعبها .. مشيرين إلى رعايته سموه الشخصية لحاجاتهم.. وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات أبطال الإنسانية وتمنوا دوام الخير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومجتمعها ومستقبلها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news