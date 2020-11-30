الامارات | " أرادَ" تكشف عن الحلة الجديدة لمجمع مدار بمشروع الجادة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن " أرادَ" تكشف عن الحلة الجديدة لمجمع مدار بمشروع الجادة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة التطوير العقارية " أرادَ " عن الحلّة الجديدة لمجمّع مدار بمشروع الجادة بالشارقة - وذلك تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة وبدء موسم الفعاليات الشتوية مع مراعاة جميع قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي التي تفرضها الظروف الراهنة.

وتتضمن المرافق الجديدة توسعة سينما السيارات مع شاشة عرض حديثة ونظاما صوتيا عالي الجودة حيث يتم افتتاحها عبر باقة من العروض الموسيقية والأفلام احتفالاً بروح الاتحاد كما تمت توسعة ركن زاد للمطاعم بحيث أصبح يضم 24 منفذاً لبيع الطعام والشراب مما يجعله واحداً من أكبر ميادين عربات الطعام المتنقلة على مستوى الإمارات وابتداءً من الأول من ديسمبر المقبل سيكون بإمكان جميع الزوار الاستمتاع بتجربة جديدة في مجمع مدار.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أرادَ " نحن فخورون بتدشين التوسعة الجديدة لمجمع مدار بالجادة وذلك بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني التاسع والأربعين ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة المهمّة ستسهم في تعزيز مكانة مدار باعتبارها الوجهة الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى إمارة الشارقة".

وأضاف " حظي مجمّع مدار بالجادة بأصداء إيجابية كبيرة منذ افتتاحه في فبراير الماضي حيث استقبل أكثر من 700 ألف زائر للاستمتاع بمرافقه العائلية الرائعة وذلك ضمن أجواء مميزة وآمنة ولا سيما خلال فترة اتسمت بالعديد من الصعوبات والتحديات التي مررنا بها جميعا وسوف نواصل استثمارنا في هذه الوجهة العصرية عبر إضافة المزيد من التجارب المميّزة لتلبية تطلّعات العائلات و جيل الشباب في إمارة الشارقة والمنطقة ككلّ".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news