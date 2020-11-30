الامارات | 1107 إصابات جديدة بكورونا" و714 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1107 إصابات جديدة بكورونا" و714 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمتع 87,514 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 1,107 إصابات جديدة بفيروس "#كورونا" و714 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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