الامارات | "بلدية دبي" تغلق صالون ومركزي تدليك لمخالفة تدابير "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تغلق صالون ومركزي تدليك لمخالفة تدابير "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي صالون ومركزي تدليك أمس، في المدينة العالمية ومنطقة هور العنز، وخالفت 4 مؤسسات غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها البلدية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وذكرت البلدية أنها أنذرت أيضاً 56 مؤسسة أخرى، خلال 2379 حملة تفتيشية رقابية، بلغت نسبة الالتزام خلالها 97%.

وشددت على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها، للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

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