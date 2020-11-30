الامارات | 13 ديسمبر بدء إجازة الربيع للطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ديسمبر بدء إجازة الربيع للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن الطلبة سوف يبدأون إجازة الربيع (إجازة الفصل الدراسي الأول)، يوم 13 من ديسمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أسابيع فقط، حيث سيستهلون دراستهم للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير المقبل.

وأوضحت الوزارة في التعميم الذي أصدرته، أخيراً، ووزعته على المدارس، ان إجازة الربيع للهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس سوف تنطلق في 20 من ديسمبر الجاري، وتنتهي في 31 الشهر نفسه، أما إجازة الربيع للتنمية المهنية (التدريب)، فسوف تبدأ يوم 13 من الشهر ذاته، لمدة أسبوع واحد فقط.

ويختتم الطلبة في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في التاسع من الشهر الجاري بمادة الدراسات الاجتماعية، التي سوف الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، عن بعد.

وأشاد طلبة الصف الثاني عشر بمستوى أسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي أدوها، فيما عدا مادة الرياضيات، حيث واجه بها الطلبة في المسارات كافة صعوبات، وتعرض عدد منهم لأعطال تقنية في "سيستم" الامتحانات، ما أصابهم بالإرباك.

ومن جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم، إنها سوف تحدد مواعيد جديدة لامتحانات تعويضية، لبعض طلبة الصف الثاني عشر الذين واجهوا اليوم بعض التحديات في الدخول على النظام لتأدية الامتحانات نتيجة بعض الصعوبات الفنية.

وفي تصريحات لوزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أوضح أن تحديد آلية العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو الجامعات أو الحضانات مرهون باعتبارات عدة، وقال إن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية لتتبّع الوضع الصحي واختيار الأفضل لأبنائنا الطلبة وفقاً لمستجدات الوضع الراهن.

وأضاف أن هناك أكثر من خيار وسيناريو مطروح، وسيتم الأخذ بالخيارات الأفضل وفق المستجدات وبناءً على ما توصي به الجهات المختصة، وذلك بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة وكوادرنا التدريسية والإدارية وعوائلهم.

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