الامارات | 13 شرطا للاحتفال باليوم الوطني برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شرطا للاحتفال باليوم الوطني برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة رأس الخيمة، 13 شرطا للاحتفال باليوم الوطني لـ49 بالنسبة للجمهور والمركبات في إمارة رأس الخيمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، والتزام بالمعايير المرورية.

وتفصيلا قال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إنه تم تكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة الأوضاع عن كثب خلال الاحتفالات باليوم الوطني 49، خاصةً في المناطق الحيوية ومناطق الاحتفالات، حيث تم إطلاق 100 دورية مرورية ومدنية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية، وفض تجمع وتجمهر الجماهير حفاظاً على سلامة المجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أن من اشتراطات الاحتفال باليوم الوطني منع إقامة المسيرات والتجمعات، ومنع تجاوز الركاب لأكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة الواحدة، والحرص على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات الطبيّة والتباعد الجسدي، والاحتفال باليوم الوطني دون تعريض صحتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، أنه يجب الالتزام التام بقواعد السير والمرور، من خلال تجنب الوقوف فوق سطح المركبة، أو الخروج من نوافذها أثناء سيرها، وتجنب القيام بحركات استعراضية على الطرق، وتعطيل حركة السير والمرور، أو إغلاق الطريق على الآخرين، والوقوف في الأماكن غير المخصصة.

وأشار إلى أنه يمنع تزويد السيارات بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك أو زوائد تؤثر على الرؤية، كما يمنع استخدام أنواع الرش من قبل السائق الركاب، ويمنع تغطية زجاج المركبة بالملصقات أو وضع "شمسية" أمامية، باعتبارها محظورات تعرض للمساءلة والمخالفة القانونية، وعليه يجب تجنبها حفاظاً على أمن وسلامة الجميع، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الوطنية السعيدة.

رفع قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضوٍ المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكام الإمارات، وأولياء العهود، وجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـــ49 لدولة الامارات العربية المتحدة، أعاده الله على القيادة والشعب باليمن والخير والبركات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news