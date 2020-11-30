مجمع سكني بتكلفة 50 مليون درهم بأم القيوين

سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

بدأت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، تنفيذ مشروع إنشاء مجمع سكني «حي التسامح 2» في منطقة السلمة، بتكلفة 50 مليون درهم، يضم حديقة وممشى ومتاجر وخدمات عامة.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إنه بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين، أمر الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بالبدء في تنفيذ المشروع تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 عاماً، على أن ينتهي خلال الربع الأول من عام 2022.

وأضاف: إن هذا المشروع السكني يعد الثاني، تنفذه المؤسسة في الإمارة، ويقع في منطقة السلمة بجانب «حي التسامح 1» على مساحة تبلغ 52293 متراً مربعاً، ويضم نماذج سكنية موحدة من حيث الحجم والطراز المعماري، وتتكون الفيلا من «أرضي وأول» بمساحة 315 متراً مربعاً، وتضم 5 غرف ومطبخ ومجلس و2 موقف مظلل للسيارات.

وأشار إلى أن «حي التسامح 2» يتميز بوجود خدمات متنوعة مثل حديقة لسكان الحي، وممشى ومتاجر مساحتها 510 أمتار مربعة، وإنشاء مسجد تبلغ مساحته 425 متراً مربعاً، بالإضافة إلى محطة لمعالجة الصرف الصحي، وتركيب أعمدة إنارة.

وأكد راشد الحمر، أن الحي يتميز بتصميم معماري بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق، مستوحاة من المساكن التراثية تم تصميمها بطابع حديث، مما يضفي جمالية تمزج بين أصالة التراث الإماراتي والتطور العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني ويجعله أحد أجمل الأحياء السكنية في الإمارة، مؤكداً أنه تم تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء مع مراعاة طبيعة الأسر المواطنة لضمان تحقيق السعادة لمستفيدين من المساكن.

وقال: إنه تم وضع اشتراطات للفئات المستحقة للمسكن، وسيتم استقبال طلبات تقديم على المساكن خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى حرص الحكومة الرشيدة على إسعاد المواطنين وتوفير لهم الحياة الكريمة، وتخفيف أعباء الحياة عليهم، وإيجاد المسكن المناسب لهم، للحفاظ على تماسك الأسر واستقرارها.