قنصليتا الإمارات وإسرائيل في ساو باولو توزعان سلات غذائية للمتأثرين من «كوفيد - 19»

سيف اليزيد - ساوباولو (وام)



وزعت القنصلية العامة للدولة في ولاية ساو باولو البرازيلية بالاشتراك مع القنصلية العامة لدولة إسرائيل سلات غذائية في «مجمع ديا» الواقع في حي بارايسوبوليس جنوب مدينة ساو باولو على المتأثرين من جائحة كوفيد - 19.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التخفيف من حدة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، والذين توقفت أعمالهم جراء الأزمة الناتجة عن وباء «كوفيد - 19».

وقال إبراهيم سالم العلوي القنصل العام للدولة لدى ساوباولو: «إن هذه المبادرة تأتي استجابة لمبادئ التكافل والتضامن الثابتة لدولة الإمارات حكومة وشعباً، ومواصلة لمسيرة تعريف قنصلية الإمارات في ساوباولو بدور الدولة الإنساني، وهو النهج الذي غرسه ورسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، وانتهجته القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».

وأشار إلى أن التنسيق مع القنصلية العامة لدولة إسرائيل، لتقديم مبادرة إنسانية واجتماعية في مدينة ساو باولو يعكس مدى الاهتمام والتعاون المشترك في هذا الصدد، ويؤكد للجميع أن دولة الإمارات هي دولة سلام ومحبة.

من جهته، عبر ألون لافي القنصل العام لدولة إسرائيل في ساو باولو، عن سعادته بهذه الخطوة، وعن قيام القنصليتين بهذا العمل المشترك الأول من نوعه في مدينة ساو باولو، وأعرب عن أمله في أن يكون في المستقبل العديد من الأنشطة المماثلة داخل المجتمع البرازيلي.

إلى ذلك، عبر أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية، وما تقدمه دولة الإمارات من اهتمام كبير بالتنمية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية.