الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بطاقات

استغرب قارئ فرض رسوم على بطاقة ائتمانية جديدة لم يستخدمها من قبل، وأبلغته موظفة من خدمة العملاء بالبنك ذاته، في اتصال هاتفي، أنه سيضطر إلى دفع غرامة مالية في حال لم يدفع هذه الرسوم قبل يوم 25 من الشهر.

إنارة

تحتاج بعض أعمدة الإنارة على كورنيش بحيرة خالد في الشارقة إلى الصيانة، خصوصاً عند المنطقة التي تقع إلى جانب حديقة النخيل، إذ تعاني ظلاماً شديداً في فترات المساء لا تمكّن المشاة من الرؤية.

تسوّل

تثير ظاهرة طَرْق متسولين زجاج السيارات في المواقف، خصوصاً في أوقات الليل، مخاوف العديد من القراء، إذ غالباً ما يختار المتسولون مواقف منزوية وغير مضاءة لطلب المال من أصحاب المركبات، الذين يشعرون بالخوف على سلامتهم من هؤلاء.

عرض

انتقد قارئ إعلاناً لإحدى الشركات العقارية، طرحت فيه عرضاً خصّت به المستأجرين الجدد، من دون أي مزايا للمستأجرين الحاليين، لافتاً إلى أن الكثير من الملاك يهتم بالمستأجرين الجدد لغايات استقطابهم.

ضمان

اشتكى متعاملون ارتفاع كلفة تمديد الضمان لدى بعض الشركات على منتجات معينة، خصوصاً الأجهزة الكهربائية المنزلية، لافتين إلى أن فترة الضمان الأساسية تمتد عادة لسنة واحدة فقط.

تقييم

قال متعامل إنه طلب من أحد البنوك المحلية تخفيضاً على سعر الفائدة، ومزايا أفضل من حيث الدفعات وجداول السداد، وذلك بعد تلقيه عرضاً من البنك بخصوص قرض شخصي، لكن البنك رفض منحه أي تسهيلات على الرغم من امتلاكه درجات تقييم مرتفعة في سجله الائتماني.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 002299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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