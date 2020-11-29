محمد بن راشد يترأس مجلس الوزراء ويعتمد حزمة قرارات

سيف اليزيد - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، اليوم الأحد، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وكتب سموه، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. يتزامن هذا الاجتماع مع يوم الشهيد ومع يومنا الوطني.. وقفة إجلال لمن وصل لذروة العطاء والتضحية في سبيل الوطن من شهداء الإمارات.. ووقفة تقدير للرجال والنساء المواصلين الليل بالنهار لبناء مستقبل أفضل في دولة الإمارات».

وأضاف سموه في تغريدة ثانية: «أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر.. وهي أيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا.. وهي أيام تجديد للطموح والعزيمة في دولة الإمارات.. أبارك لأخي رئيس الدولة وأخي محمد بن زايد ولجميع حكام الإمارات، حفظهم الله، هذه الأيام وهذه المسيرة.. ولشعبنا الوفي كل المحبة والتقدير والخير الوفير».

وكتب سموه في تغديدة أخرى: «واعتمدنا تكليف سلطان الجابر مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي.. لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم».

وأردف سموه في تغريدة أخرى: «واعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة.. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة.. أمن الوطن اليوم في الفضاء الرقمي لا يقل عن أهمية أمنه في الفضاء الجغرافي».

كما أضاف سموه في تغريدة أخرى: «واعتمدنا السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات.. والتي تضم أولويات في الحفاظ على البيئة الطبيعة وجودة الهواء واستدامة الإنتاج الزراعي والحيواني والإدارة المثلى للمخلفات والمواد الكيميائية.. جودة البيئة هي جودة للحياة.. والحفاظ عليها هو حفاظ على مستقبل الأجيال القادمة».

وتابع سموه في تغريدة: «واعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء تشكيل فريق الإعلام الوطني ويضم كافة الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة.. والهدف أن يرفعوا لنا رؤيتهم لتطوير الإعلام الإماراتي.. أهمية دولة الإمارات الاستراتيجية المتزايدة إقليمياً ودولياً تتطلب أدوات حديثة وقوالب جديدة وتفكير مختلف».

واختتم سموه في تغريدة أخيرة: «واعتمدنا في جلسة اليوم الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقات الهوية الوطنية.. تصميم جديد.. ميزات أمان أكثر.. وميزات رقمية ذكية جديدة... سيتم استبدال الجوازات والبطاقات الحالية تدريجياً».



