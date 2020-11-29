النائب العام للدولة: تضحيات الشهداء نبراس ينير درب البذل والعطاء

سيف اليزيد - أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن يوم الشهيد هذا اليوم المجيد هو مناسبة وطنية عظيمة، نقف فيها بإجلال أمام تضحيات أبناء دولة الإمارات في ميادين البطولة والشرف، الذين ضربوا أروع الأمثلة المشرفة في الشجاعة والإقدام لرفعة الوطن وحماية مقدراته ومنجزاته التاريخية، لتبقى تضحياتهم نبراساً ينير لنا وللأجيال القادمة درب البذل والعطاء تلبية لنداء الواجب، وفي سبيل نصرة الحق وإعلاء راية العدل.

وأكد، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أن يوم الشهيد يعبر عن تلاحم القيادة الرشيدة وأبناء دولة الإمارات مع أسر شهداء الوطن وذويهم تعبيرا عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بما قدمه الشهداء الأبرار من بطولات وتضحيات للذود عن الوطن، منحوا بها شعب الإمارات القوة والعزة، فهنيئاً لهم مكانتهم عند الله وفي قلوبنا وضمائرنا.

وأضاف أن شهداء الإمارات قيمة وطنية وإنسانية، ورمز لغرس الآباء المؤسسين الذين رسخوا في نفوسنا حب الخير والعطاء والتضحية من أجل أن يظلّ الوطن بيتاً مُوحداً، ولتبقى رايته عالية خفاقة، مؤكداً أن أبناء الإمارات أثبتوا أنهم جنود أوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة لا يثنيهم شيء عن القيام بواجبهم، وأن الشهادة هي أغلى ما يتمنونه في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، ونصرة الحق.

وقال النائب العام للدولة: "إننا إذ نغتنم هذه المناسبة الوطنية السامية لنجدد العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، فإننا نعاهد أرواح الشهداء الأبرار بأن نسير على خطاهم في الإخلاص والعمل والتضحية وأن نبذل قصارى جهدنا للمساهمة فى تعزيز مسيرة الوطن وريادته في مختلف الميادين والمجالات".