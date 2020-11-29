الامارات | مواقف أبوظبي مجاناً "5 أيام" ..وتحذير من صف المركبات "في الممنوع"

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف أبوظبي مجاناً "5 أيام" ..وتحذير من صف المركبات "في الممنوع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بأبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر إلى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 5 ديسمبر، بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد واليوم الوطني.

ونوّه المركز إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، مشدداً على أهمية استخدام المواقف العامة حسب الأحقية وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 8:00 صباحاً.

كما أعلن المركز أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين عن بُعد سيتوقف خلال الإجازة، على أن يُستأنف يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر المقبل، إذ تقوم مراكز إسعاد المتعاملين حالياً بخدمة الجمهور عن بُعد، تحت شعار "خدماتنا من منزلك.. ملتزمون بخدمتكم"، من خلال استقبال المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني للمركز www.itc.gov.ae، والبريد الالكتروني [email protected] ومركز الاتصال المجاني 80088888، بالإضافة إلى تطبيق دربي “Darbi” للهواتف الذكية، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وفيما يتعلق بخدمات وتواقيت عمل الحافلات العامة والعبارات في أبوظبي فستكون حسب الجداول الزمنية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير. للاطلاع على الخدمات ومواعيد عملها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888.

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