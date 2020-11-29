منى المري تتوج الفائزات في "ترايثلون دبي للسيدات 2020"

توجت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب الفائزات في النسخة الرابعة من "ترايثلون دبي للسيدات"، الحدث الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وشارك فيه 330 رياضية من مختلف الجنسيات والأعمار، ونظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات اليوم (الجمعة 27 نوفمبر2020).

وحضر فعاليات الترايثلون التي استضافها نادي دبي للسيدات، سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وروضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس والمها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة وفوزية فريدون مديرة الترايثلون نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس وميثاء شعيب عضو لجنة المرأة والرياضة بالمجلس وصالحة البسطي عضو لجنة رياضة المرأة وفريق اللجنة المنظمة ومنتسبي مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات.

وتوجهت سعادة منى المري بالشكر للقيادة الرشيدة لما توفره من دعم للمرأة في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي والتوجيه بتأهيلها على مختلف المستويات للمشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية مواكبة لنجاحاتها في المجالات كافة محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما أشادت بالدعم الذي تقدمه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات للمرأة عبر مبادرات متنوعة في كافة المجالات وتشجيع سموها لها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية لما لها من أهمية صحية وبدنية ونفسية، لافتةً إلى توجيهات سموها بتوفير الأجواء الصحية وتسخير كافة إمكانات نادي دبي للسيدات لإنجاح سباق "ترايثلون دبي للسيدات"، خلال فترة الإعداد والبطولة الرئيسية، ما أسهم في ترسيخ مكانته ضمن الأنشطة الرياضية السنوية في الإمارات وضمن أجندة نادي دبي للسيدات بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، معربة عن شكرها لكافة الجهات والدوائر الحكومية التي تساهم سنوياً في توفير عنصري الأمان والسلامة لإنجاح السباق، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومستشفى الإمارات بجميرا.

التكريم

وفي نهاية السباق، كرمت سعادة منى المرّي الفائزات بالمراكز الأولى بجميع الفئات الفردية والفرق، كما شارك في مراسم التتويج كل من روضة المحرزي، والمها البستكي وفوزية فريدون، وتم تكريم الرعاة والداعمين من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي التي وفرت موكباً من السيارات لتأمين مسار سباق الدراجات الهوائية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي التي وفرت الدعم اللوجستي الكامل للحدث، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي وفرت سيارات مزودة بكافة التجهيزات الطبية الحديثة التي تابعت السباق من بداية انطلاقه حتى وصول آخر متسابقة وانتهاء السباق، كما كرمت المشاركات من أصحاب الهمم.

سوبر سبرنت

فازت الشيخة حصة آل مكتوم بالمركز الأول في سباق السوبر سبرنت فئة الفردي 16 إلى 29 للمواطنات، وفي فئة الفردي 16 إلى 29 سنة فازت في المركز الأول لورين آيجنت، تلتها في المركز الثاني جود دبوس، وحلت في المركز الثالث ألكساندرا إدورد، وفي فئة الفردي 30 سنة فما فوق، فازت بالمركز الأول كالي جونسون، تلتها في المركز الثاني رواندا ألوبير هولزر، وحلت المركز الثالث كورينا بيرنرس، وفي فئة الفردي 30 سنة للمواطنات فازت نوف النون بالمركز الأول، تلتها الشيخة لطيفة آل نهيان في المركز الثاني، وحلت هالة الهاشمي في المركز الثالث، وفي فئة الفرق للمواطنات فاز فريق شرطة أبوظبي 1 بالمركز الاول، تلاه في المركز الثاني فريق شرطة أبوظبي 2، وحل فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثالث، وفي فئة الفرق المفتوحة فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات1 بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي 2، وحل في المركز الثالث فريق "جست دو إيت"

سباق سبرنت

في سباق السبرينت فئة الفردي 16 إلى 29 فازت في المركز الأول ميشيل ليندكفيست، وفي المركز الثاني فازت جورجينا بيشوب، وفي المركز الثالث ميجان موكسي، وفي فئة الفردي فوق 30 سنة فازت في المركز الأول جيس تول، وفي المركز الثاني سارة الأجنف، وفي المركز الثالث فازت سوفي كوكسون، وفي فئة الفرق المفتوحة فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني فريق 30×30 سيسترز، وحل فريق نوت فاستر نور فوريوس،وفي فئة الفرق للمواطنات فاز فريق ذا كي جي بي بالمركز الأول، تلاه فريق ديزرت شيلد في المركز الثاني.

المسافة الأولمبية

في سباق المسافة الأولمبية في فئة الفردي 16 إلى 29 فازت في المركز الأول لوتي لوكاس، تلتها ترينجو جوجيدا في المركز الثاني، وحلت تانيتا أوكيندي في المركز الثالث، وفي فئة الفردي فوق 30 سنة فازت جيما براون بالمركز الأول، تلتها كريستين إيفانز في المركز الثاني، وحلت آيمي ميدلتون في المركز الثالث، وفي فئة الفرق فاز فريق سيانز بالمركز الأول، تلاه فريق دو تريو في المركز الثاني.

كما كرمت سعادة منى غانم المري الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية ومستشفى الإمارات لجهودهم في إنجاح النسخة الرابعة من ترايثلون دبي للسيدات بالإضافة لشركة "قروينغس كوتشين" لتعاونها في تنظيم البطولة وإعداد المشاركات فيها من كافة النواحي.