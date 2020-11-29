سعود بن صقر: بالتعليم نبني الإنسان ونصنع المستقبل

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة نهضتها منطلقة من قناعة راسخة بأن التعليم هو ركن أساسي انطلقت منه دولة الإمارات في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن كليات التقنية العليا هي أحد صروح العلم الوطنية الرائدة التي ساهمت في تخريج أجيال من المبدعين.

جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عبر تقنية الفيديو لخريجي وخريجات كليات التقنية العليا في إمارة رأس الخيمة، في افتتاح فعاليات الحفل «الافتراضي» الذي نظمته الكليات بمناسبة تخريج (531) خريجاً وخريجة «قادة الجيل الرابع» من دفعتي العامين 2019 و 2020، وذلك بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين وأولياء أمورهم.

وعبر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن سعادته بمشاركته للخريجين هذه المناسبة الطيبة والاحتفال معهم بهذا الإنجاز، الذي يأتي نتاج عمل متواصل على مدى سنوات عدة، معبراً عن شكره للخريجين والخريجات على جهودهم المخلصة ولآبائهم وأمهاتهم الذين دعموا نجاحهم.

وذكر سموه للخريجين أن العلم ليس له سقف، وأنهم اليوم مدعوون للانخراط في سوق العمل كل في تخصصه ليقوم بواجبه في خدمة بلاده وتحقيق أمنياته، وليشارك في صناعة المستقبل الأفضل وبناء الوطن الذي يفخر بهم، مؤكداً لهم أن الحياة العملية هي المدرسة الحقيقية، داعياً الطلاب للمثابرة والاستمرار في تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاق معارفهم، لأن الرهان عليهم فهم الثروة الحقيقية، ونجاحهم هو نجاح للإمارات.

من جانبه، تقدم معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على تشريفه حفل تخريج طلاب وطالبات كليات التقنية العليا برأس الخيمة، وعلى كلمة سموه التي حملت معاني الفخر والاعتزاز بالخريجين والخريجات وما تضمنته من رسائل ملهمة ومحفزة لهم على مواصلة العمل والمثابرة لخدمة بلادهم.

وأعلن معاليه باسم مجلس أمناء الكليات عن تخريج (531) طالباً وطالبة من دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا برأس الخيمة، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق.

وفي كلمته لحفل التخريج ثمن الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة على مشاركة الخريجين فرحتهم، مثمناً دعم سموه للكليات ولمسيرتها التعليمية.