13.626 مستفيداً من حزم المنافع السكنية لعام 2020

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

شهد العام 2020 توزيع 3 حزم للمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة 15.5 مليار درهم، استفاد منها 13.626 مواطناً، والتي تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

ووفقاً لإحصائيات هيئة أبوظبي للإسكان، فقد استفاد من حزمة المنافع السكنية والإعفاءات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين 6100 مستفيد بقيمة 7.2 مليار درهم، توزعت على أراض سكنية بقيمة 2.17 مليار درهم، استفاد منها 3099 مواطناً ومواطنة، بواقع 2299 مواطناً ومواطنة من مدينة أبوظبي، 655 مواطناً ومواطنة من مدينة العين، و145 مواطناً ومواطنة من منطقة الظفرة.

فيما استفاد 2000 مواطن ومواطنة من القروض السكنية خلال الدفعة المعلن عنها اليوم بقيمة 3.45 مليار درهم، استفاد منها 1476 مواطناً ومواطنة من مدينة أبوظبي، 472 مواطناً ومواطنة من مدينة العين، 52 مواطناً ومواطنة من منطقة الظفرة.

واستفاد 601 مواطن ومواطنة من حزمة المساكن بقيمة 1.2 مليار درهم، استفاد منها 173 مواطناً ومواطنة من مدينة أبوظبي، 401 مواطن ومواطنة من مدينة العين، 27 مواطناً ومواطنة من منطقة الظفرة.

ومن إعفاءات القروض السكنية استفاد 381 مواطناً ومواطنة بقيمة 340 مليون درهم، توزعت على 265 حالة استفادت من إعفاء التقاعد، 110 استفادوا من إعفاء الوفاة، و6 حالات استفادوا من إعفاء العجز عن الكسب.

ويشار إلى أن حزمة المنافع السكنية الأولى للعام الحالي، والتي تم توزيعها خلال شهر مايو الماضي بمناسبة عيد الفطر استفاد منها 5550 مواطناً ومواطنة، توزعت كالآتي: 3255 مواطناً ومواطنة استفادوا من منح الأراضي السكنية بقيمة 2.3 مليار درهم بواقع 154 مستفيداً من مدينة أبوظبي، 3100 مستفيد من مدينة العين، ومستفيد واحد من منطقة الظفرة.

واستفاد خلال حزمة المنافع الأولى 1851 مستفيداً من القروض السكنية بقيمة 2.7 مليار درهم، توزعت على 862 مستفيداً من مدينة أبوظبي، 888 مستفيداً من مدينة العين، و101 مستفيد من منطقة الظفرة.

فيما استفاد من المساكن 455 مستفيداً، بقيمة 563 مليون درهم، توزعت كالآتي: 26 مستفيداً من مدينة أبوظبي، 413 مستفيداً من مدينة العين، 16 مستفيداً من منطقة الظفرة. واستفاد 1976 من دفعة القروض الثانية للعام الحالي وإعفاء التقاعد، والتي تم توزيعها في يوليو الماضي بمناسبة عيد الأضحى بقيمة 2.78 مليار درهم، توزعت كالآتي 1500 إعفاءات منحة قروض سكنية بقيمة 2.29 مليار درهم، بواقع 896 مستفيداً من أبوظبي، 539 مستفيداً من العين، 65 مستفيداً من منطقة الظفرة.

فيما بلغت إعفاءات القروض السكنية 476 بقيمة 493 مليون درهم وجميعها تدخل ضمن فئة إعفاء التقاعد.

وشهد العام الحالي افتتاح مشروع السمحة السكني بأبوظبي أحد مشاريع الحي الإماراتي السكني المتكامل، والذي تضمن 250 فيلا سكنية، تمتد على مساحة 520 ألف متر مربع، بتكلفة 674 مليون درهم.

مبادرات الهيئة

وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان العديد من المبادرات لدعم المواطنين في مرحلة البناء الذاتي، ومنها مبادرة «بيتي» والتي تتضمن 58 تصميماً لفلل المواطنين معتمدة، تسهم في توفير وقت التصميم على المالك والإسراع في إجراءات الاعتماد المطلوبة، وتوفير المقاولين من ذوي الكفاءة قادرين على تنفيذ المساكن وفق الجدول والميزانية المحددة والجودة المتفق عليها.

ومبادرة «بيتي» تشمل توفير كتيب يتضمن تصاميم مساكن متنوعة ومعتمدة من الجهات المعنية للراغبين في بناء مسكن على الأرض المخصصة لهم من خلال التعاون مع استشاريي القطاع الخاص من ذوي السمعة المرموقة والخبرة العريقة في مجال التصميم.

ومن خلال المبادرة يتم توفير تصاميم نموذجية مسبقة الاعتماد من دائرة الشؤون البلدية، حيث تتوفر المخططات المعمارية لـ 58 تصميماً معمارياً ذا أنماط مختلفة تتنوع بين الحديث، الأندلسي، الإسلامي، والتراثي. كما يتراوح عدد الغرف بين 4 و8 غرف نوم، مع إمكانية التوسعة المستقبلية. أما في ما يخص تراخيص البناء، فقد تم تقليص المدة أيضاً لتبلغ أسبوع كحد أقصى، بفضل حصول جميع التصاميم المتضمنة في الكتيب على الموافقات المعمارية والإنشائية اللازمة من بلديات (أبوظبي، العين، المنطقة الغربية). كما تحث المبادرة على الانتهاء من عملية إنشاء المسكن خلال فترة أقصاها سنتين بحسب إجراءات الهيئة للبدء في تحصيل القروض السكنية.

وتنفذ الهيئة مبادرة «بيت عامر» التي تهدف إلى توفير أفضل العروض للمواطنين باختيار أفضل الموردين من أجل الاستفادة من الخصومات والعروض واستكمال مساكنهم وتأثيثها وتجهيزها للسكن من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين، ضمان الاستغلال الأمثل لموارد وميزانيات الإسكان، مراقبة الاستشاريين والموردين وإدارة العمليات، تفعيل مسؤولية الهيئة في تحفيز القطاع الخاص، وتقليل مدة إنجاز المشروع وتحسين تجربة المتعامل في كافة المراحل.

وتتيح المبادرة لشركات القطاع الخاص المتخصصة بتوريد مواد البناء والتجهيزات المنزلية، تقديم عروض وخصومات على منتجاتهم اللازمة لمساكن المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة.

وتهدف «بيت عامر» إلى توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وفقاً لأعلى المعايير وتجهيزه وتأثيثه بما يوفر كل سبل الراحة لهم لينعموا بحياة هانئة سعيدة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع راحة المواطنين وسعادتهم في أعلى سلم أولوياتها.

وتتركز الخدمات التي توفرها مبادرة «بيتٍ عامر» على: أعمال الأرضيات، والجدران، والأصباغ، والأدوات الصحية، والتكييف، وأعمال المطابخ، والنجارة، والديكورات، والمصاعد، والأثاث، والسجاد والستائر، والأنظمة الذكية، والأجهزة الكهربائية، والصيانة.

ومنذ تفعيل هيئة أبوظبي للإسكان خدمة اللقاءات الإلكترونية من خلال نظام مايكروسوفت تايمز، أصبحت خدمة «مستشارك» تتم من خلال قنوات الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن.

وتبدأ رحلة العميل في خدمة «مستشارك» من خلال إرسال طلب الاستشارة عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر حجز موعد عن طريق التواصل مع خدمة العملاء، وتحديد نوع الخدمة المطلوبة والتي تشمل تعريفاً بمبادرة بيتي، أو تحديد الاحتياجات، أو مراجعة مخطط، أو التوعية والتوجيه، ومن ثم يتم الاتصال بالعميل للتأكد من الخدمة المطلوبة، وبعدها تتم دراسة الطلب خلال 5 أيام عمل، وعقب ذلك يتم تقديم الاستشارة والتوجيهات المطلوبة.

وتأتي خدمة «مستشارك» ضمن مبادرات الهيئة للمساهمة في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث تسعى الهيئة من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى استخدام القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كوفيد ـ 19»، علما بأن الهيئة أنجزت مشروعاً يتيح استكمال الطلب ذاتياً من خلال القنوات الرقمية، للمساهمة في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة.

ويتيح المشروع لموظفي الهيئة تحويل الطلبات غير المستكملة بسبب نقص في البيانات إلى مرحلة «إجراء المتعامل»، بحيث يتم توفيرها من قبل المتعامل من خلال تطبيق الهاتف الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة.

تقديم الخدمات

وأوضحت الهيئة أن رحلة المتعامل المبسطة للتقديم على الخدمة الإسكانية تبدأ من التعرف على خدمات الهيئة بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عبر تحميل تطبيق الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي، التحقق من الأحقية وفقاً لشروط ومعايير الخدمة المختارة واختيار قناة التسجيل.

وتحرص الهيئة على تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة ببرامج الإسكان من خلال آلية تنظيم وتوزيع الأراضي والمساكن الحكومية وفقاً للقواعد والقرارات الصادرة بهذا الشأن، واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان، وتطوير برامج الإسكان وإعداد النظم واللوائح الخاصة بكل برنامج بما في ذلك تحديد أهداف كل برنامج وآلية عمله وخطط التنفيذ وشروط التخصيص، وجذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الإسكان، تحديد الاحتياجات المختلفة لتنفيذ برامج الإسكان، وذلك لتمكين الجهات الأخرى من التنفيذ بما في ذلك التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتحضير الخدمات الهندسية، الإشراف والرقابة على تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلافي معوقات التنفيذ، وإعداد الموازنة اللازمة لتنفيذ برامج الإسكان، وإنشاء والاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية للمنتفعين، وربطها مع الجهات ذات الصلة مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.