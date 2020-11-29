بث احتفال «غرس الاتحاد» عبر شاشات «فوكس سينما» مجاناً

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 عن بث الحفل الرسمي «غرس الاتحاد» على شاشات صالات «فوكس سينما» الموزعة في مختلف أرجاء الدولة مجانا في الثاني من ديسمبر المقبل.

وسيستمتع الجمهور بفرصة مشاهدة وقائع هذا الحفل الوطني الاستثنائي مع العائلة والأصدقاء في الصالات الحديثة في فوكس سينما في كل من أبوظبي والعين ودبي مجاناً، علماً بأنه ستتم إتاحة مجموعة مقاعد محدودة، والتي تتطلب الحجز المسبق تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي فرضتها الجهات المعنية.

ويتضمن العرض منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر مضاءة بصور رقمية تستعرض فقرات مستوحاة من قصة دولة الإمارات وقيمها العريقة.

ويبث الاحتفال، الذي يقام في أبوظبي، على الهواء مباشرة للجمهور من ملايين المتابعين داخل الإمارات وخارجها، ليتيح بذلك للجميع التضامن معاً والمشاركة في الاحتفال بأمان في منازلهم.

وتولى تصميم العرض فريق من المبدعين الإماراتيين بالتعاون مع المخرجة الفنية إس ديفلين، التي سبق لها أن شاركت في تقديم أعمال ضخمة تدمج الموسيقى واللغة والضوء.

كما صممت ديفلين الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن 2012، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو 2016، وجناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020.

ويمكن للجمهور الحجز من خلال www.uaenationalday.ae/‏ar/‏celebration لمشاهدة العرض مجاناً في صالات فوكس سينما في المواقع التالية: ياس مول، ومارينا مول، ونيشن تاورز في أبوظبي، ومول الإمارات في دبي، والجيمي مول في العين.

وسيكشف عن مزيد من التفاصيل حول محتوى العرض في الأيام القليلة، قبل الاحتفال الذي من المتوقع أن يكون واحداً من أكثر الاحتفالات تشويقاً على الإطلاق.