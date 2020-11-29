الامارات | «عقابية الشارقة» تطلق المرحلة الثانية من «مركبة الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «عقابية الشارقة» تطلق المرحلة الثانية من «مركبة الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «مركبة الأمل»، ووضعها بالخدمة، بالتعاون مع بيت أصدقاء المرضى الخيري بالشارقة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للنزلاء.

وتتميز مركبة الأمل بمواصفات خاصة تُعنى بنقل نزلاء المؤسسة، خصوصاً ذوي الهمم وكبار السن، إلى المستشفيات والمراكز العلاجية، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم،

وقال شهيل: «قمنا بمبادرة (مركبة الأمل) لنقل نزلاء المؤسسة إلى المستشفيات بصورة تراعي حالتهم النفسية والصحية، خلال رحلتهم من المؤسسة إلى المستشفى، حيث يتم نقلهم بواسطة كرسي متحرك داخل أروقة المستشفيات».

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