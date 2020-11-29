الامارات | احتراق 4 محال بسوق الجمعة في مسافي الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق 4 محال بسوق الجمعة في مسافي الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني في الفجيرة من السيطرة على حريق اندلع في أربع محال بسوق الجمعة في مسافي التابعة لإمارة الفجيرة. وقال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العقيد علي عبيد الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن غرفة العمليات تلقت الساعة الرابعة و42 فجر أمس بلاغاً يفيد باندلاع حريق في سوق الجمعة.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال سيارة مستجيب أول من مركز مسافي، وتبين اندلاع الحريق في أربعة محال، كما تم الاستعانة بسيارات الإطفاء من مركزين خارج النطاق هما مركز المنامة ومركز كدرة، إضافة إلى سيارات من مركز مدينة الفجيرة للتعامل مع الحريق.

وأضاف أن الحريق أتى على أربعة محال بشكل كامل، حيث تمكن فرق الإطفاء من منع انتشار النيران إلى بقية المحال المجاورة، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وأشار إلى أنه تم إحالة ملف الحريق إلى شرطة الفجيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وسجل سوق الجمعة في منطقة مسافي التابعة لإمارة الفجيرة، أكتوبر العام الماضي، احتراق ثمانية محال للسجاد والمفروشات وثلاثة محال للفواكه، وفي مايو 2015 أتت النيران على 13 محلاً في السوق بسبب سرعة حركة الرياح ونوع البضاعة في المحال.

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