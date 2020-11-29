الامارات | 1252 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1252 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 148 ألفاً و245 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 166 ألفاً و502 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 569 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيَين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 153 ألفاً و449 حالة.

• 741 حالة شفاء جديدة لمصابين بـ«كورونا»، وتعافيها من أعراض المرض.



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