الامارات | موانئ أبوظبي توفر قدرات لتخزين 70 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ أبوظبي توفر قدرات لتخزين 70 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت موانئ أبوظبي عن تعزيز دورها الحيوي في سياق الجهود العالمية لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، من خلال توفير قدرات لوجستية متطورة لتخزين وتوزيع أكثر من 70 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19».

وشهدت إمارة أبوظبي، أخيراً، انطلاقة «ائتلاف الأمل»، الذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات، ما يسلط الضوء على المكانة الإقليمية والعالمية التي تحتلها الإمارة مركزاً لوجستياً، ونقطة تقاطع طرق العبور العالمية.

وقامت موانئ أبوظبي، في إطار التزامها بدعم حملات التطعيم ضد المرض، بتخصيص منشآت تخزين مبرد متطورة، تمتد على مساحة 19 ألف متر مربع، في مدينة خليفة الصناعية، وتعد أكبر المنشآت المخصصة لتخزين اللقاحات في المنطقة، وتضم حالياً أكثر من مليون جرعة للقاح «كوفيد-19».

وتتميز المنشآت بالقدرة على تخزين لقاحات ومنتجات دوائية أخرى في درجات حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، بالإضافة إلى إمكانية التخزين المجمد في درجات حرارة تصل إلى (-80) درجة مئوية، وهي مزودة بأنظمة لضبط درجات الحرارة والرطوبة تُدار رقمياً من خلال لوحة تحكم متطورة.

ويقدم «ائتلاف الأمل» حلولاً متكاملة لسلسلة التوريد، ويمثل جهات رائدة محلياً وعالمياً بقيادة دائرة الصحة في أبوظبي، ويضم كلاً من الاتحاد للشحن، وموانئ أبوظبي، وشركة «رافد» لمشتريات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى شركة «سكاي سيل» السويسرية.

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